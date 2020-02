Matthijs van Nieuwkerk stopt na 15 jaar met ‘De Wereld Draait Door’

Matthijs van Nieuwkerk stopt met de presentatie van de Nederlandse tv-talkshow ‘De Wereld Draait Door’ (DWDD). Van Nieuwkerk maakt dit tv-seizoen nog wel af. Hij blijft bij de openbare omroep en krijgt op zaterdagavond een nieuw programma. Van Nieuwkerk presenteerde DWDD ruim 14 jaar.

Zijn vertrek komt niet onverwacht. Hij hintte er de afgelopen tijd al meerdere keren op. Zo zei de presentator vorige zomer al in een interview met het tijdschrift Linda: “Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen”. Op 27 maart is de laatste uitzending van het BNNVara-programma dat 15 jaar lang op de buis te zien was.

“Weergaloos avontuur”

Van Nieuwkerk zit nu vijftien jaar bij het programma. “DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen. We hebben in die dagelijkse drie kwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. ik hijs de zeilen”, zegt Van Nieuwkerk.

Van Nieuwkerk begon DWDD afwisselend met Francisco van Jole, maar die stopte na enkele maanden. Claudia de Breij nam kort daarna de maandagavonden voor haar rekening, maar hield dat in 2008 na twee jaar voor gezien.

Van Nieuwkerk interviewt in DWDD diverse gasten over de actualiteit in het gezelschap van een tafelheer of -dame.