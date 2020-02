BIZAR. Platte worm brengt ons ecosysteem in gevaar

Er is een nieuwe wormsoort in onze tuin te vinden. De Obama nungara, een platte worm, is een vleesetende soort die problemen kan veroorzaken voor ons ecosysteem.

De Obama nungara, een worm die zo plat is als een blad, eet andere diersoorten zoals regenwormen en slakken op. Dit zorgt voor een groot probleem binnen ons ecosysteem. Regenwormen en slakken zorgen voor de vruchtbaarheid van onze gronden. Als deze verdwijnen, wordt onze ondergrond minder vruchtbaar. Wat grote gevolgen kan hebben voor onze oogst, dieren en insecten.

Oorsprong

De platworm komt oorspronkelijk uit Argentinië en is via de plantenhandel in Europa terechtgekomen. Het probleem doet zich voor in België, maar is het grootst in Frankrijk. Ook in Engeland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland en Zwitserland zijn ze al opgemerkt.

De Obama nungara is te herkennen aan zijn platte vorm. Daarnaast zijn de meesten donkerbruin en tussen de 5 en 10 cm groot. De platworm verplaatst zich voornamelijk ’s nachts en is heel traag. De enige manier om de wormsoort te bestrijden is door ze te verbranden.