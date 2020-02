CORONAVIRUS. Brit probeert te ontsnappen uit quarantaine

Een van de Britten die in quarantaine werd geplaatst na de evacuatie uit Wuhan, heeft ermee gedreigd de quarantaine te verlaten. Dat schrijft Britse tabloid The Daily Mirror.

De Britse overheid heeft maandagochtend het coronavirus “een ernstige en onmiddelijke bedreiging” verklaard nadat het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk verdubbelde van vier naar acht. Volgens The Mirror is de ontsnappingspoging van een uit Wuhan geëvacueerde Brit echter de echte reden achter het verhoogde bedreigingsniveau.

Niet genoeg macht

The Mirror schrijft dat een bron hen vertelde dat een van de bijna 100 geëvacueerde Britten ermee dreigde de quarantaine in het Arrowe Park Hospital, Merseyside te verlaten. Waarom en onder welke omstandigheden de man of vrouw dat deed, is niet geweten. De “ontsnappingspoging” werd wel verijdeld, maar volgens de tabloid vrezen de ordediensten nu dat ze niet genoeg macht hebben om mensen die de quarantaine proberen te verlaten tegen te houden. Dit ondanks het contract dat de Britten die op 31 januari in het Verenigd Koninkrijk aankwamen tekenden om 14 dagen in quarantaine te blijven, zo wordt geloofd. Volgens dezelfde bron in The Mirror is de zogenaamde verijdelde ontsnapping de echte aanleiding achter de verstrengde regelgeving die maandagochtend werd aangekondigd.

Verhoogde maatregelen

De Britse minister voor Volksgezondheid Matt Hancock verklaarde maandagochtend immers dat het coronavirus een ernstige en onmiddelijke bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Deze nieuwe noodtoestand geeft aanleiding tot enkele verhoogde maatregelen, die worden gezien als “een effectief middel om verdere overdracht van het virus uit te stellen of te voorkomen”. In de praktijk komt dat erop neer dat de ordediensten meer macht zullen krijgen om iemand tegen te houden die de quarantaine probeert te verlaten. In de nieuwe wet worden het Arrowe Park Hospital en Kents Hill Park in Milton Keynes, waar de geëvacueerde Britten zich bevinden aangeduid als “isolatie”-inrichtingen.

Dit weekend verdubbelde het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk. In de kuststad Brighton werden vier nieuwe gevallen bevestigd. Een van hen wordt direct gelinkt aan de eerste Britse coronapatiënt, die tijdens het verblijf in een chalet in Frankrijk nog vier andere mensen besmette.