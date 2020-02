Zo lang moet je sporten om je immuunsysteem te boosten

De griep slaat weer hard toe en sowieso durft onze gezondheid weleens te lijden onder de donkere wintermaanden. Hoog tijd dus om iets aan je immuunsysteem te doen zodat je lichaam klaar is om eventuele ziektekiemen te bestrijden. Een sportsessie kan uitkomst bieden, maar de duur is cruciaal.

Dat sporten belangrijk is om fit te blijven, wisten we al langer. En ook het feit dat het een boost kan geven aan je immuunsysteem is geen verrassing. “Als je kijkt naar alle leefstijlfactoren die je verkoudheid kunnen verkorten, is fysiek in vorm zijn de belangrijkste”, aldus David Nieman, professor in de volksgezondheid en directeur van het Human Performance Lab van de Appalachian State University in Time.

Cortisol

Oké, je moet dus voldoende sporten om je immuunsysteem een boost te geven. Tot zover zijn we mee. Volgens Nieman zou iedereen dagelijks 30 à 60 minuten aan lichte lichaamsbeweging moeten doen om de circulatie van witte bloedcellen en andere immuuncellen te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, joggen, fietsen… Beweeg je meer dan 75 minuten onafgebroken, dan gaat er jammer genoeg iets mis. Je lichaam doet vanaf dat moment een beroep op cortisol en laat dat nu net een aanslag zijn op je immuunsysteem. Sporten met mate is dus de boodschap.