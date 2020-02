Nog steeds geen Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard zit niet in de selectie bij Real Madrid voor het competitieduel van zondag op bezoek bij Osasuna, zo maakte Real Madrid vandaag bekend. De kapitein van de Rode Duivels staat al aan de kant sinds de thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen PSG, op 26 november. Na een stevig contact met collega-Rode Duivel Thomas Meunier liep Hazard toen een barst in de rechterenkel op. De Madrileense recordaankoop sloot vorige week donderdag op training bij de groep aan, na weken van individueel werk, waarbij de intensiteit stelselmatig werd opgedreven. Op een eerste selectie is het voorlopig echter nog wachten. Na Osasuna speelt Real komende week zondag in eigen huis tegen Celta de Vigo.

Intussen kijkt heel Madrid toch reikhalzend uit naar de terugkeer van Hazard, die dit seizoen in het Bernabeu voor zijn kwetsuur al flitsen van genialiteit liet zien. Zonder Hazard is Real weliswaar naar de koppositie in La Liga opgeklommen, evenwel zonder al te oogstrelend en vooral op resultaat gericht voetbal. In de Copa del Rey gingen ze er donderdag nog uit in de kwartfinales bij Real Sociedad.

Voor de Koninklijke breken er erg belangrijke weken aan, want eind februari volgt al de clash met Manchester City in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Begin maart is er vervolgens de Clasico tegen FC Barcelona.

Bron: Belga