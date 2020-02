Kobe Bryant overleden – Onderzoekers tasten nog in het duister over oorzaak van helikoptercrash

Het is nog niet duidelijk waarom de helikopter die Kobe Bryant vervoerde, is neergestort. De onderzoekers vonden tussen de brokstukken alvast geen bewijs dat de motor het heeft laten afweten. Het kan mogelijk nog maanden duren voor de precieze oorzaak van het ongeluk is gevonden. Robert L. Sumwalt, voorzitter van de bevoegde US National Transportation Safety Board, gaf vrijdag een stand van zaken. “Onze onderzoekers hebben al heel wat gegevens verzameld over de omstandigheden van deze tragische crash. We hebben er vertrouwen in dat we de oorzaak zullen vinden en zo aanbevelingen kunnen doen opdat dergelijke ongelukken niet meer gebeuren.”

In een eerste rapport stellen de speurders dat onderzoek van de hoofd- en staartrotor geen duidelijke gebreken heeft aangetoond. “Er is geen bewijs van een catastrofale interne tekortkoming”, luidt het.

Het onderzoek kan mogelijk nog maanden aanslepen. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord.

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant kwam op 26 januari om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas. Aan boord zaten negen mensen, onder wie ook Bryants dertienjarige dochter Gianna. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. Op het moment van de crash hing er een dichte mist.

bron: Belga