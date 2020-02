België één zege verwijderd van finaleweek na winst van Mertens tegen Putintseva

Elise Mertens (WTA 19) heeft vandaag met 6-1 en 7-6 (7/1) gewonnen van Yulia Putintseva (WTA 34) op het hardcourt in de Kortrijkse Lange Munte. Daardoor leidt België met 2-1 in het Fed Cup-duel met Kazachstan, met als inzet een ticket voor de finaleweek. In tegenstelling tot haar partij van vrijdag tegen Zarina Diyas (WTA 63) was Mertens wel meteen op de afspraak. Ze ging drie keer door de service van Putintseva en moest slechts één break toestaan: 6-1 in de eerste set.

De nummers 1 van beide landen lukten elk twee breaks voor 3-3 in de tweede set. Bij 5-5 ging Mertens door de service van Putintseva, die Mertens tot lange rally’s dwong. De Kazachse toonde echter opnieuw haar vechtlust en knokte zich naar een tiebreak. Daarin trok Mertens uiteindelijk met 7/1 aan het langste eind.

Gisteren had Mertens België het eerste punt bezorgd door Diyas met 1-6, 6-2 en 6-1 te kloppen. Ysaline Bonaventure (WTA 115) ging vervolgens met 3-6, 7-6 (7/2) en 6-2 onderuit tegen Putintseva. Er staan vandaag nog één enkelspel en het afsluitende dubbelspel op het programma. Als België de Kazachse horde neemt plaatsen Elise Mertens en co. zich voor de finaleweek in Hongarije. Twaalf landen spelen van 14 tot 19 april in Boedapest op gravel om de eindzege.

bron: Belga