WK veldrijden – Gemeente Tremelo huldigt Thibau Nys voor wereldtitel bij de junioren

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft vrijdagavond Thibau Nys gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel bij de junioren in het Zwitserse Dübendorf. Burgemeester Bert De Wit (CD&V) overhandigde in een overvolle zaal De Toekomst in deelgemeente Baal Nys hierbij een cartoon van illustrator Frodo De Decker waarin de veldrijder afgebeeld staat. De Wit dankte Nys omdat hij met zijn sportieve glansprestaties Tremelo wekelijks op een positieve manier onder de aandacht brengt en op die manier een mooi uithangbord is voor de gemeente. Verwijzend naar de grote opkomst voor de huldiging prees hij Nys ook omdat hij mensen samenbrengt. “Hij werkt verbindend en dat vinden we als gemeentebestuur geweldig”, aldus De Wit.

De huldiging door het gemeentebestuur gebeurde in de marge van een feest dat supporters en sympathisanten georganiseerd hadden voor hun kersverse wereldkampioen, net zoals dat in het verleden talloze keren gebeurde naar aanleiding van belangrijke overwinningen van vader Sven Nys.

Thibau Nys veroverde afgelopen zondag de wereldtitel na een regelrechte demonstratie. Hij finishte met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge, die derde werd op 38 seconden, zorgde voor een volledig Belgische podium. Voor het behalen van zijn WK-titel had Nys dit seizoen al zeventien overwinningen op zijn palmares.

bron: Belga