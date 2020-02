Stiptheid van treinen is verbeterd in januari

De stiptheid van de treinen is in januari verbeterd in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit de stiptheidscijfers van spoorwegnetbeheerder Infrabel. 92,2 procent van de treinen reed stipt of met een vertraging van maximaal 6 minuten, tegenover 90,5 procent in januari 2018. De stiptheid lag aanzienlijk hoger in de weekends (96,21 procent) dan in de ochtend- en avondspits (90 procent en 88,7 procent). In januari werden in totaal 2.028 treinen afgeschaft of gedeeltelijk afgeschaft, of 1,76 procent van het totale aantal treinen.

De meeste vertragingen en afschaffingen waren te wijten aan derden (41,6 procent van de vertragingen en 47,5 van de afschaffingen). Ongeveer een derde van de afschaffingen en vertragingen is volgens Infrabel toe te wijzen aan NMBS, voor 20 procent van de vertragingen en 14 procent van de afschaffingen ligt de verantwoordelijkheid bij Infrabel.

De meeste minuten vertraging vorig jaar werden veroorzaakt door een persoonsongeval in Duffel op 3 januari (4.102 minuten vertraging en 75 afgeschafte treinen), een ongeval aan een overweg in Schellebelle op 31 januari (1.834 minuten vertraging en 104 afgeschafte treinen) en schade aan de bovenleiding in Bosvoorde op 21 januari (1.649 minuten, 68 afschaffingen).

bron: Belga