Opnieuw geen beslissing omtrent voetbalcontract en verdeelsleutel

Het nieuwe contract omtrent de mediarechten in het Belgische voetbal werd ook vandaag nog niet definitief toegekend. De door de Pro League vooropgestelde kaap van honderd miljoen euro werd bereikt, maar omtrent de verdeelsleutel is er nog geen overeenstemming, zo bevestigde Pierre François, ceo van de Pro League, in Diegem. Op 21 februari wordt er voor de derde keer samengezeten. “Ik kan bevestigen dat het door ons gevraagde bedrag van honderd miljoen euro, inclusief de internationale rechten, werd bereikt. Voor de toekenning is er echter een unaniem akkoord nodig en daarvoor is er consensus in de verdeelsleutel nodig: dat is er momenteel niet”, aldus François.

Die verdeelsleutel blijkt al een tijdje het struikelblok in de onderhandelingen, waarin de grote en kleine clubs loodrecht tegenover elkaar staan. “Soms heb ik het gevoel dat het voor de clubs steeds moeilijker wordt om het algemene belang boven het eigenbelang te stellen. Rekening houdend met de aanbiedingen die we ontvangen hebben, vind ik dat erg jammer. Ik hoop dat ik op 21 februari minder pessimistisch zal klinken als vandaag.”

Volgens bondsvoorzitter Mehdi Bayat werden er “constructieve gesprekken” gehouden in het Diegemse Parker Hotel, waar de eerste vertegenwoordigers van de clubs al in de vooravond het strijdtoneel verlieten. Aanvankelijk waren dat nog Marc Coucke, Michel Louwagie en Ivan De Witte omdat zij naar AA Gent – Anderlecht vertrokken, maar al snel volgden ook onder meer KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens en Sven Jaecques van Antwerp. Toen even later ook Club Brugge-ceo Vincent Mannaert het strijdtoneel verliet, was duidelijk dat er geen witte rook zou volgen vanuit Diegem.

Deze keer was het geen financieel probleem, in tegenstelling tot een tweetal weken geleden, toen er een bod was van 92 miljoen euro, een verhoging van vijftien procent in vergelijking met het vorige voetbalcontract, dat de clubs jaarlijks tachtig miljoen euro opleverde. De Pro League is akkoord met het geboden bedrag, dat rond de honderd miljoen euro zal liggen, nu is het nog wachten op de toewijzing en de verdeelsleutel. Aan de ene kant zouden de klassieke telecomoperatoren staan, aan de andere kant het in België ambitieuze Eleven Sports. Ook voor hen is het nu wachten totdat het gekibbel bij de clubs is afgelopen.

bron: Belga