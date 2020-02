Fed Cup – België moet voorbij Kazachstan om finaleweek te halen

De Belgische tennisvrouwen proberen zich vrijdag en zaterdag te plaatsen voor de finaleweek van de hervormde Fed Cup. Dan moet het team van kapitein Johan Van Herck op het hardcourt in Kortrijk wel Kazachstan uitschakelen. Elise Mertens (WTA 19) opent vrijdag (vanaf 16u30) tegen Zarina Diyas (WTA 63). Daarna staat Ysaline Bonaventure (WTA 115), die als tweede enkelspeelster de voorkeur kreeg op Kirsten Flipkens (WTA 81), tegenover Yulia Putintseva (WTA 34) in de Lange Munte in Kortrijk.

“We hebben de kwaliteiten van onze speelsters met die van de Kazachse speelsters vergeleken”, zei Van Herck na de loting. “Het lag heel dicht bij elkaar, maar finaal hebben we voor Ysaline gekozen om tegen Putintseva te spelen. Alle speelsters hier aan tafel zijn erg belangrijk voor het team. Ze zullen allemaal hun rol spelen dit weekend.”

Zaterdag (vanaf 13u30) staan nog twee enkelspelen en het afsluitende dubbelspel op het programma. Dan is Mertens aan zet tegen Putintseva en neemt Bonaventure het op tegen Diyas. In het dubbelspel speelt het duo Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen de tandem Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. De kapiteins kunnen wel nog wijzigingen aanbrengen.

Zoals aangekondigd nam kapitein Johan Van Herck Kim Clijsters niet in laatste instantie op in zijn selectie. De voormalige nummer 1 van de wereld, in volle opbouw naar een (nieuwe) comeback, fungeert deze week als sparringpartner voor het Belgische team.

De Kazachse nummer 1 Elena Rybakina (WTA 25) is er niet bij in Kortrijk omdat haar naturalisatie nog te recent (in 2018) gebeurde. De voormalige Russin is pas volgend jaar speelgerechtigd. Bij België stelde Alison Van Uytvanck (WTA 47) zich niet beschikbaar.

Als België de Kazachse horde neemt, plaatsen Elise Mertens en co. zich voor de finaleweek in Hongarije. Twaalf landen spelen van 14 tot 19 april in Boedapest op gravel om de eindzege. Gastland Hongarije, wildcard Tsjechië en de winnaar en runner-up van vorig jaar (Frankrijk en Australië) zijn al zeker van deelname. Daar komen de acht winnaars van de kwalificaties van deze week bij. De loting voor de finaleweek vindt volgende week dinsdag plaats in Boedapest.

