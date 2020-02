ATP Rotterdam – Goffin start toernooi tegen Nederlander Robin Haase

David Goffin zal het ATP-toernooi van Rotterdam volgende week aanvangen tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 163), zo wees de loting vrijdag uit. Robin Haase kreeg een wildcard voor het toernooi. Goffin, de nummer tien van de wereld, is het vierde reekshoofd in Rotterdam. De 32-jarige Haase, die in Turnhout woont, was in 2012 nummer 33 op de wereldranglijst. In de onderlinge confrontaties leidt onze landgenoot met 6-1. De enige nederlaag van Goffin was in Gstaad in 2017. Het zal de tweede keer zijn dat Goffin en Haase tegenover elkaar staan in Rotterdam. In 2017, in de achtste finales, won Goffin met 5-7, 6-4 en 6-4. Als onze landgenoot wint, komt hij in de tweede ronde uit tegen de winnaar van het duel tussen het jonge Italiaanse talent Jannik Sinner (ATP 78) of de Moldaviër Radu Albot (ATP 47).

bron: Belga