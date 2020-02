Zondag stormdag

Een krachtige tot zeer krachtige zuidwestenwind waait zondag boven ons land. Vooral in de loop van de dag, zondagavond en – nacht is er wellicht gevaar voor zware tot zeer zware windstoten, zo meldt het KMI vandaag. De storm kreeg gisteren van de Britse weerdienst al de naam ‘Ciara’ toebedeeld. De Britten verwachten windsnelheden van omgerekend zowat 80 tot 96 kilometer per uur, lokaal zijn windstoten tot bijna 130 km/u mogelijk. Maar het KMI heeft voor alle duidelijkheid nog geen exacte windsnelheden gecommuniceerd voor ons land.

Zo heet wordt de soep momenteel wel nog niet geserveerd. Voor deze namiddag verwacht de weerdienst in de meeste streken brede opklaringen. Over het noorden en het noordwesten van het land kunnen er tijdelijk lage wolken voorkomen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak.

Komende avond en nacht wordt het geleidelijk overal overwegend helder. De minima dalen naar waarden tussen -6 graden in de Hoge Venen en +1 graad aan de kust.

Morgen wordt overal zonnig weer verwacht. Na een koude ochtend schommelen de maxima in de namiddag tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden in het centrum.

Zaterdag komt dan geleidelijk regen vanaf het westen, maar mogelijk blijft het tot de avond droog over het oosten. Het is zacht met maxima van 8 tot 12 graden.

Zondag wordt dus wellicht een stormdag. Het wordt daarbij zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. De temperatuur kan de windstoten wel wat compenseren: het is zeer zacht, met maxima van 9 tot 13 graden. Ook maandag wordt een onstuimige dag met buien en tussendoor toch ook enkele opklaringen.

bron: Belga