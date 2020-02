“We zijn door de hel gegaan, oneerlijk, ik heb niets verkeerds gedaan.” Dit heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag gezegd in een toespraak in het Witte Huis tegenover getrouwen die hij een “viering” noemde. Het staatshoofd had onder andere regeringsleden, hooggeplaatste Republikeinen zoals meerderheidsfractieleider Mitch McConnell en zijn advocaten uitgenodigd om zijn vrijspraak in het impeachmentproces te bejubelen. Hij veroordeelde het proces opnieuw in krachtige bewoordingen zoals een “heksenjacht”.

“Wij zijn door de hel gegaan, oneerlijk, ik heb niets verkeerds gedaan, toch niet doelbewust”, zei de Republikeinse president. De impeachmentprocedure tegen hem was “boosaardig, hij was corrupt.” Of: “Het waren (lieden die) lekken en leugenaars. Dit mag een andere president nooit meer gebeuren”, herhaalde Trump nog eens. Eraan toevoegend dat een andere president dit wellicht nooit zou hebben aanvaard.

Trump herinnerde ook aan de “oorlog’ die hij had gevoerd vanaf het begin dat hij aantrad als president in januari 2017 en sprak uitdrukkelijke woorden van lof uit voor mensen die aan zijn “overwinning” hebben bijgedragen.

Bron: Belga