Weyts in de clinch met onderwijsschepen die oproept tot klimaatspijbelen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) haalt fors uit naar Isaura Calsyn, schepen van Onderwijs in Eeklo voor Groen. Calsyn heeft op Facebook scholen en leerkrachten opgeroepen deel te nemen aan de actiedag van Youth for Climate morgen 7 februari in Brussel. Dat kan voor onderwijsminister Weyts niet door de beugel. “Een schepen van Onderwijs die oproept tot spijbelen – ook al noem je het een ‘uitstap’ – is totaal onverantwoord. Zo iemand is enkel bezig met politiek eigenbelang, niet met het belang van jongeren”, zegt minister Weyts in een reactie aan Belga. Youth for Climate wil morgen een nieuwe schoolstaking organiseren, deze keer specifiek voor de oceanen. De organisatie van onder meer Anuna De Wever verzamelt om 13.30 uur aan het Brusselse Centraal station.

Vandaag raakte bekend dat minister van Onderwijs Ben Weyts geen oogje meer wil toeknijpen voor de klimaatspijbelaars. “We kunnen niet met z’n allen de daling van de onderwijskwaliteit hekelen en vervolgens de andere kant opkijken als het gaat over spijbelen. Het moet duidelijk zijn dat regels gelden voor iedereen en in elk geval, los van politieke of andere motieven”, aldus Weyts.

Maar in Eeklo roept onderwijsschepen Isaura Calsyn (Groen) scholen en leerkrachten toch op om “een uitstap te plannen naar Brussel op 7 februari rond het opkomen voor rechten van mens, dier en planeet”, zo schreef ze op Facebook. “Ook wanneer een overheid niets doet om die rechten te vrijwaren. Check your eindtermen Ben.”

De post, die intussen verwijderd lijkt, veroorzaakte wel wat commotie. De meeste reacties waren negatief. Ook bij minister van Onderwijs Ben Weyts is de oproep in het verkeerde keelgat geschoten. Hij noemt de oproep “totaal onverantwoord”. “Zo iemand is enkel bezig met politiek eigenbelang, niet met het belang van jongeren. Om hun mening te uiten hebben scholieren vakantiedagen genoeg. Spijbelen blijft spijbelen, het maakt niet uit om welke reden. Met spijbelen doe je het klimaat trouwens geen plezier, met leren over het klimaat wél. Ik ken een hele goeie plaats om te leren: de school”, reageert de N-VA-minister.

bron: Belga