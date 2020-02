Staking gevangenissen – Nieuwe 24 urenstaking in gevangenissen van start

Voor de tweede week op rij hebben de vakbonden opgeroepen tot een 24 urenstaking in alle gevangenissen, vanaf donderdag om 22.00 uur. De actie is opnieuw gericht tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen. “Dit gaat lijnrecht in tegen het stakingsrecht”, herhaalt de socialistische vakbond ACOD donderdag nog eens. Het protest tegen de plannen voor een minimale dienstverlening is niet nieuw. Er waren de voorbije weken al meerdere acties. Eind januari was er overleg tussen de vakbonden en minister Geens, maar dat leverde niets op. Geens heeft al vaker gezegd dat hij al sinds eind 2017 onderhandelingen voert met de vakbonden en dat de invoering van de gegarandeerde dienstverlening geëist wordt door de Raad van Europa.

Na dat overleg bevestigden de vakbonden dat ze de plannen doorzetten om elke vrijdag (in de praktijk vanaf donderdag om 22 uur) voor 24 uur het werk neer te leggen in alle gevangenissen.

In een open brief, gericht aan Geens en aan de directeur-generaal van het gevangeniswezen, Rudy Van De Voorde, zet ACOD nog eens uiteen waarom de vakbonden protesteren. Het gaat niet zozeer om de wet rond minimale dienstverlening zelf, zo luidt het, maar wel om de manier waarop die in de praktijk wordt omgezet door Geens en Van De Voorde. “De uitvoeringsmaatregelen gaan lijnrecht in tegen het stakingsrecht”, zo staat in de open brief. “De minister of het gevangeniswezen vraagt dat we vrijwel alle gevangenispersoneel zouden inzetten tijdens stakingsdagen.”

In de gevangenis Leuven-Centraal legden cipiers woensdagavond al het werk neer. Donderdag staakt het merendeel van de cipiers er. Zij zullen vermoedelijk aansluiten bij de nationale 24 urenstaking, en de socialistische vakbond riep intussen de Leuvense cipiers op om ook maandag niet aan het werk te gaan.

bron: Belga