Gentse opvangboot ontvangt eerste asielzoekers

Fedasil start met de opvang van de eerste asielzoekers op de opvangboot Reno in Gent. Vandaag komt een eerste groep van 50 mensen aan, morgen nog eens een even grote groep. Tegen volgende week zal de maximumcapaciteit van zowat 250 asielzoekers in Gent worden opgevangen, voornamelijk uit landen en gebieden als Syrië, Palestina en El Salvador. De opvang start vandaag met enige vertraging nadat de brandweer nog enkele bemerkingen had bij het opvangponton dat ook in 2016 werd ingezet om asielzoekers bed, bad en brood te verschaffen. In Gent zullen gezinnen en alleenstaanden een kajuit krijgen in de voormalige gevangenisboot.

De asielzoekers mogen werken en hun kinderen zullen naar school gaan in Gent. Zolang de procedure voor een verblijfsvergunning loopt – dat kan al gauw 6 maanden tot een jaar duren – zijn ze relatief zelfstandig. Ouders nemen de verantwoordelijkheid op voor hun gezin, doen inkopen en koken zelf. Er worden huiswerkklassen en taallessen georganiseerd.

Fedasil zal zowat 40 mensen tewerkstellen op de Reno, voornamelijk maatschappelijke assistenten, onthaalpersoneel en polyvalente medewerkers. Er is camerabewaking op de boot en er zal dag en nacht personeel aanwezig zijn. Fedasil beroept zich ook op een externe bewakingsfirma om de veiligheid te garanderen.

bron: Belga