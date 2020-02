Gentse medicijn tegen bloedstollingsziekte levert Sanofi 56 miljoen euro op

Het medicijn Cablivi was in heel 2019 goed voor een omzet van 56 miljoen euro wereldwijd. Dat meldt Sanofi donderdag. De Franse farmareus kreeg het medicijn in handen via de overname van het Gentse biotechbedrijf Ablynx. Sanofi nam in 2018 Ablynx over voor 3,9 miljard euro. Vooral omwille van het middel caplacizumab, merknaam Cablivi, was er interesse van farmaspelers voor de Gentse biotech. Het middel is een medicijn tegen de zeldzame en levensbedreigende bloedstollingsziekte TTP, waarbij kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes. Ablynx ontwikkelde het medicijn uit antistoffen van lama’s en andere kameelachtigen, de zogemaande nanobodies.

De verkoop van Cablivi was in het vierde kwartaal goed voor een omzet van 16 miljoen euro, waarvan 10 miljoen in de VS. In vergelijking met derde kwartaal steeg het aantal behandelde patiënten met zowat een derde tot 150. Maar de omzet zit wel in dalende lijn, waarschuwt Sanofi. Dat komt onder meer door de lagere prijs in Europa die de Europese overheden bedongen voor het medicijn. In het derde kwartaal was er nog 20 miljoen euro omzet in totaal. In Europa is het middel inmiddels op de markt in België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland. In Frankrijk is er een tijdelijke licentie.

De totale omzet van Sanofi steeg vorig jaar 4,8 procent tot 36,1 miljard euro.

bron: Belga