David Goffin staat in kwartfinales

David Goffin (ATP 10) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hardcourt/542.695 euro). In de tweede ronde ging de Luikenaar met 6-3 en 7-6 (11/9) voorbij de Kazach Alexander Bublik (ATP 54). De wedstrijd, het eerste duel tussen beide mannen, duurde 1 uur en 47 minuten. In de tiebreak redde Goffin vijf setballen.

Goffin was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. Zijn volgende tegenstander wordt de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 21) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 67). Tegen die laatste won Goffin vorige maand in de tweede ronde van de Australian Open.

Goffin nam in 2019 ook deel aan het Open Sud de France. Toen ging hij er bij zijn debuut in de tweede ronde uit tegen de Serviër Filip Krajinovic. Een jaar eerder haalde Goffin de halve finales in Montpellier.

