Clashes met Israëlische ordediensten kosten nog twee extra Palestijnen het leven

De confrontaties tussen Israëlische soldaten en Palestijnen hebben vandaag in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, aan een tweede Palestijn het leven gekost. Daarnaast is ook in Jeruzalem een Palestijn gedood bij een clash met de Israëlische politie. Vanmorgen was een Palestijn om het leven gekomen bij schermutselingen met Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever. Volgens Palestijnse bronnen was het leger de stad Jenin binnengetrokken om de woning te slopen van een Palestijnse aanvaller. De Israëlische televisie zegt dat daarbij weerstand ontstond en de troepen onder vuur werden genomen.

De schermutselingen blijken intussen het leven te hebben gekost aan twee mensen. Het Palestijnse nieuwsagentschap Wafa maakte aanvankelijk melding van een negentienjarige Palestijn die om het leven kwam, maar intussen blijkt ook een 25-jarige Palestijn te zijn omgekomen. De man, die deel uitmaakte van de Palestijnse veiligheidsdiensten, was gewond geraakt en bezweek enkele uren later.

Bij een ander incident werd in de Oude Stad van Jeruzalem een Palestijn gedood die het vuur op Israëlische agenten had geopend, zo zegt politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld. “Een terrorist heeft de politie beschoten en een agent is lichtgewond geraakt”, zo klinkt het. De politie reageerde en schoot daarbij de Palestijnse aanvaller dood, zegt Rosenfeld nog.

Bron: Belga