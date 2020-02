Finse ouders hebben voortaan recht op 14 maanden ouderschapsverlof

Ouders zullen vanaf volgend jaar in Finland recht hebben op 14 maanden ouderschapsverlof. Dat heeft minister van Sociale Zaken Aino-Kaisa Pekonen bekendgemaakt. De nieuwe Finse coalitie pleit voor meer gelijkheid tussen de seksen.

Sanna Marin (SDP) werd eind vorig jaar verkozen als nieuwe premier van Finland. Met haar 34-jarige leeftijd is ze de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Samen met haar centrumlinkse coalitie pleit ze voor meer gelijkheid tussen de seksen. Iedere ouder zal over 168 verlofdagen beschikken na de geboorte van een kind. Opgeteld is dat 328 dagen of 14 maanden. De bedoeling is dat het tegen begin volgend van kracht is.

Daarnaast heeft de moeder ook nog eens recht op één maand zwangerschapsverlof voorafgaand aan de geboorte. Alleenstaande vrouwen of mannen hebben ook recht op de 328 verlofdagen. De nieuwe coalitie wil geen enkel soort gezin uitsluiten. Het plan zou de regering volgend jaar z’n 100 miljoen euro extra kosten.

Zweden doet nog beter

Tot nu toe hebben Finse moeders recht op 4,2 maanden ouderschapsverlof, terwijl vaders recht hebben op 2,2 maanden. Buurland Zweden doet nog steeds beter, want iedere ouder heeft daar recht op 240 verlofdagen. Samen goed voor 480 dagen.