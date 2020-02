De vrijspraak van Trump in vier cijfers

De Amerikaanse president Donald Trump is gisterenavond vrijgesproken in de afzettingsprocedure die was opgestart door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. De hele zaak duurde twee weken maar nu kan Trump zich focussen op de nieuwe presidentsverkiezingen. Wij zetten vier cijfers op een rijtje die uitleggen hoe zijn vrijspraak tot stand is gekomen.

94

Van de Republikeinse partij staat 94% achter hun president, het hoogste aantal in de partij ooit. De vrijspraak van Trump geeft weer hoeveel steun hij krijgt van zijn achterban. Nog nooit was Donald Trump zo populair bij zijn eigen partij maar hij was ook nog nooit zo onpopulair bij de Democraten. Al is die steun er niet altijd geweest. Vier jaar geleden weigerden enkele Republikeinen zelfs om voor hem te stemmen.

53

Republikeinen hebben in de Senaat een meederheid van 53 tegen 47. Dit betekent dat ze de Senaat beheersen en de afzettingsprocedure, deels, aan hun regels konden doen verlopen. Die kleine meerderheid lag aan de basis van de vrijspraak van Trump, want tijdens de procedure moesten de senatoren stemmen over het toelaten van getuigen. Maar de meerderheid koos ervoor dit niet te doen, waardoor de hele zaak al na 15 dagen was afgerond.

67

Het magische nummer voor Trump. Van de 100 senatoren moesten er 67 voor de afzetting van de president stemmmen. Dat betekent dat 20 Republikeinse senatoren tegen hem moesten stemmen. Maar slechts een senator stemde tegen, Mitt Romney, waardoor niemand de vrijspraak van de president echt in de weg stond.

46

Er werd 46 miljoen dollar opgehaald in het laatste kwartaal van het jaar 2019 voor de campagne van Trump. Een enorm bedrag, grotendeels behaald door voorstanders van Trump die tegen de afzetting protesteerden. Dit laat nogmaals zien dat hij veel steun krijgt van zijn achterban.

Op 3 november wordt de volgende president van de Verenigde Staten gekozen. Of deze zaak het imago van Trump zal hebben geschaad of zijn voorstanders juist een nieuwe boost heeft gegeven, weten we dan.