Thüringen – Duitse coalitie zal bijeenkomen over aanduiding minister-president Thüringen

De leiders van de Duitse regeringspartijen zullen komende zaterdag in Berlijn samenkomen om te overleggen over de aanduiding van Thomas Kemmerich als minister-president van de deelstaat Thüringen. Zijn benoeming lijkt voor onenigheid te zorgen binnen de Duitse coalitie. De aanduiding van Kemmerich doet heel wat stof opwaaien, omdat hij de eerste regeringsleider in Duitsland is die zich laat verkiezen met stemmen van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Ook verschillende CDU-verkozenen hebben hem gesteund.

De sociaaldemocratische partij SPD is erg ontstemd over de “dambreuk”, waarvoor het coalitiepartner CDU mee verantwoordelijk acht. Ook de top van CDU zit verveeld met de situatie. Partijleidster Annegret Kramp-Karrenbauer had eerder al benadrukt dat de CDU-leden in Thüringen “expliciet tegen de aanbevelingen en vragen van de partij” hebben gestemd.

De twee regeringspartijen hebben dan ook afgesproken om zaterdag de situatie te bespreken. De leiders van de christendemocratische partijen CDU en CSU en van SPD zullen daarbij aanwezig zijn.

Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn woensdagavond ook mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het feit dat een minister-president met extreemrechtse steun in het zadel werd geholpen. Vooral in Thüringen wordt gemanifesteerd, maar ook in steden als Hamburg, Keulen, Leipzig, München en Berlijn vond protest plaats.

