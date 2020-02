De Democratische vrouwen in het Amerikaanse Congres zijn volledig in het wit gekleed tijdens de State of the Union van president Donald Trump. Daarmee eisen ze meer aandacht voor gelijkheid voor vrouwen.

“We #WearWhite (dragen wit) om de voortdurende strijd voor gelijkheid voor vrouwen in het hele land te steunen”, verklaarde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi op Twitter.

Bron: Belga