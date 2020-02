LeBron James schenkt Lakers de zege tegen San Antonio Spurs

Het werd gisteren een avond waarop de sterren opstonden in de NBA. LeBron James leidde de LA Lakers naar de zege, Giannis Antetokounmpo en Nikola Jokic waren niet te stoppen bij respectievelijk Milwaukee en Denver en James Harden hervond zijn goede vorm bij Houston. In het Staples Center duurde het lang vooraleer de sfeer erin kwam in het duel van de Lakers, nog steeds in rouw na het overlijden van Kobe Bryant. LeBron James brak de ban in het laatste kwart en leidde de thuisploeg alsnog naar een comfortabele 129-102 zege tegen San Antonio. James was goed voor 36 punten, 9 assists en 7 rebounds. Bij San Antonio was DeMar Rozan de uitblinker met 28 punten, 9 rebounds en 7 assists. De Lakers blijven ruim op kop in het westen.

In New Orleans zagen de supporters een ‘masterclass’ van Milwaukee-sterspeler Giannis Antetokounmpo. Het werd 108-120 voor de Bucks. In de clash der jonge fenomenen troefde hij Zion Williamson af. De ‘Greek Freak’ liet 34 punten, 17 rebounds en 6 assists noteren. Voor Antetokounmpo is het de tiende match dit seizoen waarin hij meer dan dertig punten, meer dan vijftien rebounds en meer dan vijf assists haalde. Williamson bleef steken op 20 punten, 7 rebounds en 4 assists. Milwaukee behoudt soeverein de leiding in het oosten.

Intussen verpletterde Denver in eigen huis Portland met 127-99. Sterspeler Nikola Jokic schoot voor de Nuggets 29 punten raak en was verder goed voor 13 rebounds en 9 assists. Jokic troefde zo man-in-vorm Damian Lillard bij Portland af. Na een gemiddelde van 48,8 punten in de vorige zes matchen moest die ditmaal tevreden zijn met 21 punten. Denver blijft derde in het westen.

James Harden vond intussen bij Houston zijn oude standaarden terug. Na een ‘mager’ weekje met slechts negentien punten gemiddeld vorige week haalde hij 40 punten in de 125-110 thuiszege van de Rockets tegen Charlotte.

