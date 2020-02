KV Mechelen moet ook Engvall 4 maanden missen met nieuwe knieblessure

De wedstrijd van afgelopen weekend tegen AA Gent (0-3 verlies) eist zijn tol bij KV Mechelen. Na doelman Yannick Thoelen, die de rest van het seizoen out is met een scheur in de voorste kruisbanden van zijn rechterknie, kan Malinwa ook niet meer rekenen op Gustav Engvall. De 23-jarige Zweed liep een letsel op in de mediale band van zijn rechterknie en moet onder het mes. KVM laat weten dat de aanvaller een revalidatie van vier maanden tegemoet gaat. “Engvall liep aan het begin van het seizoen reeds een scheurtje op in de mediale band waarna hij drie maanden out was. Afgelopen weekend werd zijn rechterknie opnieuw geraakt in een duel”, meldt KV Mechelen op zijn site. “Na onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het ligament niet meer volstaat om een normale revalidatie mogelijk te maken. Dit betekent dat een operatie noodzakelijk is en dat hij een revalidatie van vier maanden tegemoet gaat. De operatie staat gepland voor nu vrijdag.”

Dit seizoen was Engvall goed voor twee doelpunten en drie assists in in totaal tien wedstrijden. Pas in november vierde hij zijn terugkeer nadat hij sinds augustus in de lappenmand lag met een knieblessure.

Bron: Belga