Duitse christendemocraten vragen nieuwe verkiezingen in deelstaat Thüringen

De christendemocratische partij CDU roept op tot nieuwe verkiezingen in de Duitse deelstaat Thüringen, nu Thomas Kemmerich van de liberale partij FDP daar verrassend verkozen is tot minister-president. De aanduiding van Kemmerich doet heel wat stof opwaaien, omdat hij de eerste regeringsleider in Duitsland is die zich laat verkiezen met stemmen van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Ook verschillende CDU-verkozenen hebben hem gesteund. De situatie brengt de CDU nationaal in verlegenheid. Partijleidster Annegret Kramp-Karrenbauer benadrukt in een reactie dat de CDU-leden in Thüringen “expliciet tegen de aanbevelingen en vragen van de partij” hebben gestemd. “Ik denk dat het nodig is om na te gaan of nieuwe verkiezingen de beste uitweg uit deze situatie vormen”, zo zegt ze.

Paul Ziemiak, de secretaris-generaal van CDU, zegt onomwonden dat “nieuwe verkiezingen het beste zouden zijn voor Thüringen”. Het is een “zwarte dag voor Thüringen”, zo zegt hij nog. Ziemiak noemt het “des te erger” dat CDU-verkozenen het niet als een probleem zagen om “met de stemmen van nazi’s” een nieuwe minister-president aan te duiden.

Duitse media besteden overigens ook ruime aandacht aan de reactie die de gewezen Belgische premier Guy Verhofstadt op Twitter heeft geplaatst. Hij noemt de situatie in Thüringen “compleet onaanvaardbaar”. “Niet in mijn naam”, zo schrijft hij. Verhofstadt plaatst daarbij ook twee foto’s online: één van Kemmerich die de hand schudt van de regionale AfD-leider Björn Höcke en één van nazileider Adolf Hitler die een hand geeft aan toenmalig president Paul von Hindenburg.

bron: Belga