Champions League basket (m) – Antwerp eindigt met nederlaag

Op de veertiende en laatste speeldag in de groepsfase van de Champions League basketbal heeft Antwerp woensdag een tiende nederlaag geleden. De Giants verloren voor eigen publiek met 73-88 van het Israëlische Hapoël Jeruzalem en eindigden op de achtste en laatste plaats in groep B. Met groepswinnaar Hapoël hielden de Giants gelijke tred tot de rust (45-45). In het derde kwart (15-26) sloegen de Israëliërs een kloof en in het slotkwart (13-17) werd die nog wat uitgediept. Ondanks dat hij in het verliezende kamp stond, was Dave Dudzinski met 15 punten topscorer van de partij. Bij de Israëliërs scoorde iedereen en kwamen vijf spelers (Nimrod Levi, Tamir Blatt, John Holland, Suleiman Braimoh en TaShwan Thomas) boven de tien punten uit.

bron: Belga