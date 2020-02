Impeachment Trump – President Trump laat tijdens State of the Union het woord “impeachment” niet vallen

Het woord “impeachment” (afzetting) staat niet in de tekst van de State of the Union die de Amerikaanse president Donald Trump in de nacht van dinsdag op woensdag in het Congres zal houden. Dit heeft de conservatieve tv-zender Fox News dinsdag op gezag van vicewoordvoerder Hogan Gidley van het Witte Huis gemeld. Gidley zei het woord niet te hebben zien staan in de voorbereide tekst. Maar hij leek ook niet te uit te sluiten dat Trump toch allusie maakt op de poging om hem af zetten en die wellicht morgen/woensdag in de Senaat na een vrijspraak achter de rug zal zijn. “We zien wel”, zei Gidley.

Nog volgens Fox hebben twee vroegere presidentiële speechschrijvers gezegd dat Trump moet vermijden te praten over het afzettingsproces. Het gaat om Jeff Shesol die de Democratische president Bill Clinton bijstond in het schrijven van zijn State Union tijdens zijn afzettingsproces in 1999 en Bill McGunn die speechschrijver was van George Bush jr.

bron: Belga