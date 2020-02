Hoofd WHO verwijt rijke landen onvoldoende informatie te delen over coronavirus

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft sommige rijke landen er van beschuldigd “zeer laat” te zijn met het delen van informatie over nieuwe gevallen van het coronavirus. Hij roept op tot meer internationale solidariteit om de epidemie te bestrijden. “Van de 176 gevallen die tot vandaag gesignaleerd zijn buiten China, ontving de WHO maar voor 38 procent van de gevallen volledige aangifteformulieren”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus aan de Uitvoerende Raad van het orgaan. “Sommige landen zijn zeer laat in het delen van die belangrijke gegevens met de WHO. Ik denk niet dat dit komt door een gebrek aan capaciteiten”, zei hij.

Het WHO-hoofd zei ook dat de “sterke maatregelen” die Peking heeft genomen tegen het nieuwe coronavirus een “unieke kans” zijn om de verspreiding van de ziekte te stoppen. “Laten we ervoor zorgen dat deze kans niet aan ons voorbijgaat”, klonk het.

Een functionaris van de WHO zei dat het nieuwe coronavirus “een vrij stabiel virus” is, en er geen aanwijzingen zijn dat het verandert. Dat zou de bestrijding makkelijker kunnen maken.

Bron: Belga