Croky Cup – Duel op het scherp van de snee tussen Zulte Waregem en Club Brugge

Met Zulte Waregem tegen Club Brugge staat woensdagavond (20u45) de terugwedstrijd in de eerste halve finale van de Beker van België op het programma. Een duel op het scherp van de snee, aangezien de heenwedstrijd twee weken geleden na een flater van doelman Simon Mignolet op een 1-1 gelijkspel eindigde. Het welles-nietesspelletje dat Essevee de voorbije dagen speelde omtrent het al dan niet selecteren van Jelle Vossen toont alleen maar aan dat de belangen groot zijn. Play-off I is geen evidentie voor Waregem, dat maar wat graag een derde Bekerfinale wil spelen. Twee keer (2006 en 2017) werd er ook gewonnen, in 2014 waren ze verliezend finalist.

Enkele dagen geleden pakten ze uit met een serieuze versterking in het aanvallende compartiment: Jelle Vossen werd per direct overgenomen van Club Brugge, waar hij al geruime tijd op een dood spoor. Vossen miste vervolgens zijn entree niet aan de Gaverbeek en scoorde afgelopen weekend meteen twee keer bij zijn debuut. Ook in Brugge waren ze zijn neus voor doelpunten klaarblijkelijk niet vergeten, want in de overeenkomst werd opgenomen dat de voormalige Rode Duivel niet mocht spelen tegen blauw-zwart, tenzij Essevee een meerprijs zou betalen. Uiteindelijk werd er in het Regenboogstadion na een rondje mist spuien beslist om Vossen niet te laten spelen, zo bevestigde het Waregemse bestuur aan Belgische media. Bij de bezoekers zit draaischijf Hans Vanaken gewoon in de selectie. De tweevoudige Gouden Schoen liep in het potige duel tegen Antwerp enkele barstjes in de linkerhand op en draagt momenteel een gipsverband, maar kan toch spelen. David Okereke is er niet bij.

Club is dit seizoen nog op drie fronten actief en maakt dus nog kans op een historische dubbel, met de Beker en de landstitel. Club Brugge was in 1996 het laatste Belgische team dat daarin slaagde. In de geschiedenis van het Belgische voetbal viel het nog maar zeven keer voor. KV Mechelen pakte vorig seizoen wel de kleine dubbel, met de titel in tweede klasse en de Beker. Om dat te bewerkstelligen zal wel het niveau naar omhoog moeten, want pas met de krappe 1-0 zege tegen Antwerp na een gecontesteerd doelpunten van Vanaken kon Club een punt zetten achter een reeks van drie draws op rij. Opsteker is dat de laatste nederlaag al van 11 december dateert en dat was dan ook nog eens tegen Real Madrid.

Ook Antwerp – KV Kortrijk eindigde twee weken geleden op een 1-1 gelijkspel en dus kan het ook donderdagavond in het Guldensporenstadion nog alle kanten uit in de tweede terugwedstrijd. Dat gelijkspel had The Great Old vooral te danken aan Didier Lamkel Zé, die zich tot antiheld ontpopte door een strafschop op te eisen en vervolgens knullig te missen. De voorbije week moest Antwerp in de aanloop naar de topper tegen Club weer een brandje blussen dat eigenhandig was aangestoken door de Kameroener, maar vooralsnog blijft coach Laszlo Bölöni hem op het veld het vertrouwen geven. Ook voor Antwerp zijn de belangen groot, want ze zitten voor het eerst sinds 1996 in de Beker bij de laatste vier. Tegen de latere verliezende finalist Cercle volgde er toen echter de uitschakeling.

Voor de laatste finale moeten we al meteen teruggaan naar 1992. Een legendarisch duel in het Brugse Olympiastadion leverde toen een 9-8 zege na strafschoppen op tegen KV Mechelen. Na 1955 de tweede Beker voor The Great Old en eentje die bovendien kwalificatie opleverde voor de Europese Beker voor Bekerwinnaars, waarin een jaar later de finale op Wembley met 3-1 verloren werd van Parma. Tegenstander KV Kortrijk hoopt in de Croky Cup een grijs seizoen op te smukken. KVK speelde één keer de Bekerfinale, maar verloor die in 2012 van Lokeren.

