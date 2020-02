‘Bad Boys For Life’ nu al meest winstgevende film uit ‘Bad Boys’-franchise

Na drie weken in de zalen heeft ‘Bad Boys For Life’, van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, de vorige ‘Bad Boys’-films al overtroffen. De actiekomedie met Will Smith en Martin Lawrence bracht tot dusver wereldwijd 291 miljoen dollar in het laatje.

De vorige recordhouder in de buddy cop-franchise, ‘Bad Boys II’ uit 2003, verzamelde wereldwijd 271 miljoen dollar. Het eerste deel uit 1995 eindigde zijn bioscoopleven met 141 miljoen dollar.

Voor het derde weekend op rij blijft ‘Bad Boys For Life’ bovenaan de box office-lijsten in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Mexico en Australië.

Meest bezochte film van januari in België

Ook in België scheert de film hoge toppen. ‘Bad Boys For Life’ was de meest bezochte film van januari 2020 in ons land. Het leverde iets meer dan één miljoen euro op in zijn openingsweek.

‘1917’ scoort overigens eveneens uitstekend aan de wereldwijde box office. Het oorlogsepos van regisseur Sam Mendes is tot op heden goed voor 249 miljoen dollar. Als de film enkele Oscarnominaties weet te verzilveren – en het ziet ernaar uit dat dat ook zal gebeuren – kan die winst nog ettelijke malen groter worden.