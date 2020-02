Voor het eerst sinds 2016 zieke kinderen geëvacueerd uit hoofdstad Jemen

De Verenigde Naties hebben voor het eerst sinds 2016 zieken geëvacueerd uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die onder controle staat van de Houthi-rebellen. Het gaat om zeven zieke kinderen. Dat meldt een correspondent van het Franse persbureau AFP. Zeven zieke kinderen gingen samen met hun begeleiders aan boord van het toestel dat vertrok naar Amman, hoofdstad van Jordanië. De luchthaven van Sanaa is sinds 2016 gesloten voor commerciële vluchten.

“Het is de eerste vlucht van de medische luchtbrug. Het gaat om patiënten die lijden aan ziektes die niet kunnen behandeld worden in Jemen. Ze zullen meegenomen worden naar Jordanië”, zei Lise Grande, VN-coördinatrice in Jemen.

Jemen is het strijdtoneel van een conflict tussen Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran en Sanaa veroverden in 2014, en regeringstroepen, die steun krijgen van Saoedi-Arabië. Als gevolg van het conflict is Jemen, het armste land van het Arabische schiereiland, ook de plaats waar volgens de Verenigde Naties de ergste humanitaire crisis ter wereld woedt.

Bron: Belga