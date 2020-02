Remco Evenepoel kent “perfecte seizoensstart” in Argentinië

Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) won zondag de 38e editie van de wielerronde van San Juan (2.Pro). In de zevende en laatste etappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. Evenepoel legde de basis voor zijn eindzege dinsdag met overtuigende winst in de tijdrit en verdedigde daarna zijn leiderstrui met verve. “Dit is de perfecte manier om aan het seizoen te beginnen”, vertelde onze landgenoot in een mededeling van zijn team.

“Daarvoor moet ik op de eerste plaats mijn team bedanken. Ik ben er trots op dat ik deze wedstrijd kon winnen, als jongste renner ooit. Dat heeft mijn vertrouwen echt een boost gegeven. Het is een fantastische streek en de fans zijn geweldig: ik kom altijd met veel plezier hiernaartoe en dus hoop ik ook in de toekomst nog vaak terug te komen.”

Bron: Belga