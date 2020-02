Presidentsverkiezingen in Malawi moeten overgedaan worden

De Hoge Rechtbank in het Afrikaanse Malawi heeft de stembusgang van mei vorig jaar, waarbij Peter Mutharika herkozen werd voor een termijn van vijf jaar, geannuleerd. Volgens rechter Healey Potani is een annulering gerechtvaardigd vanwege een overvloed aan onregelmatigheden. Er werd Tipp-Ex gebruikt om stemmen te vervalsen. Binnen de 150 dagen moeten er nieuwe verkiezingen komen. “Bij elke verkiezing zijn er onregelmatigheden”, aldus Potani. “Maar in dit geval zijn de onregelmatigheden wijdverspreid en systematisch, en hadden ze invloed op het resultaat.” De rechter viseerde de kiescommissie, die er niet in geslaagd was de juiste formulieren te gebruiken voor het invoeren van resultaten, en volgde niet de procedure voor het goedkeuren van resultaten.

Mutharika won de verkiezingen, met 38,6 pct, tegenover 35,4 pct voor Lazarus Chakwera, zijn grootste concurrent – een verschil van slechts 159.000 stemmen. Chakwere en een andere oppositieleider, Saulos Chilima, betwistten het resultaat. Het kwam tot maandenlange protesten, soms gewelddadig, na de verkiezingen. De betogers vroegen het ontslag van Jane Ansah, hoofd van de kiescommissie.

De beslissing van de rechtbank leidt er niet toe dat alles wat de president tot nu gedaan heeft ongeldig wordt verklaard. De beslissing betekent wel dat Chakwere opnieuw vicepresident wordt. Hij bekleedde die functie tot de verkiezingen in mei.

bron: Belga