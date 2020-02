Coronavirus – Nu al twaalf besmettingen in Duitsland

In de Duitse deelstaat Beieren is opnieuw het coronavirus vastgesteld, nu bij de achtste medewerker van een bedrijf in Stockdorf, nabij München. Ook bij twee kinderen van een van die medewerkers is het virus vastgesteld. Dat meldt het Beierse ministerie van Gezondheid maandagavond. Iets eerder op maandagavond meldde het ministerie al het elfde geval: een van de twee kinderen. Het bedrijf blijft zeker tot 11 februari dicht.

In Duitsland zijn twee anderen besmet die dit weekend werden geëvacueerd uit de Chinese metropool Wuhan. Zij worden behandeld in Frankfurt.

bron: Belga