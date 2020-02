Dit is de reden waarom horloges in winkels altijd op hetzelfde uur staan

Is het je al opgevallen dat wijzerhorloges in winkels meestal 10 over 10 aangeven? Wel, dat is geen toeval, maar een slimme verkooptruc.

Tien over tien, dat moet een magisch uur zijn, want de meeste horloges in (online) horlogewinkels geven dat tijdstip aan. Neen, de batterij heeft het niet toevallig op dat uur begeven op alle horloges, maar de marketingafdeling heeft gewoon haar werk gedaan. Die stand van de wijzers biedt immers het meest optimale zicht op de merknaam en wijzerplaat van de horloges. Bovendien ziet het horloge er daardoor symmetrisch uit en oogt het bijgevolg mooier.

Smiley

Maar daar blijft het niet bij. De wijzerstand van 10 over 10 beeldt een glimlach af waardoor het horloge er ‘vrolijker’ uitziet en potentiële kopers een beter gevoel krijgen en ze dus makkelijker overgaan tot aankoop. “Je verwacht niet dat iemand zegt: ‘Hé, het horloge lacht naar me’, maar het gaat juist om het gevoel dat het bij je opwekt”, zei marketeer Susanne Hurni daarover in de New York Times.