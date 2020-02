Twintigtal doden bij jihadistische aanval in Burkina Faso

Een twintigtal burgers is zaterdagnacht gedood bij een “jihadistische aanval” in Lamdamol, een dorp van de gemeente Bani in het noorden van Burkina Faso, zo is van een veiligheidsbron vernomen. “Onbekende gewapende individuen hebben het dorp Lamdamol in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen en daarbij een twintigtal mensen onder de burgerbevolking gedood”, zei de bron. “De zwaarbewapende aanvallers op bromfietsen hebben de inwoners van het dorp letterlijk geëxecuteerd.”

Volgens een gezondheidsfunctionaris in Dori werd de hoofdverpleger van Lamdamol gedood bij de aanval. “Er heerst paniek in het dorp en omstreken. De mensen slaan op de vlucht, zelfs de inwoners van Gorgadji verlaten de zone”, preciseerde de functionaris.

Een andere veiligheidsbron bevestigde de jihadistische aanval. Hij sprak van “represailles tegen de inwoners, die enkele dagen eerder aangemaand waren het dorp te verlaten”. “De defensie- en veiligheidstroepen zijn dag en nacht in de weer om de zone en de inwoners te beveiligen, maar het is moeilijk om altijd overal tegelijk te zijn”, betreurde deze bron.

Bron: Belga