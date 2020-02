Topfavoriet Thibau Nys maakt het af bij de junioren op WK veldrijden

Thibau Nys heeft vandaag in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel in het veldrijden bij de junioren veroverd. Op een door de regen modderachtig geworden parcours duldde de zeventienjarige Nys slechts twee ronden tegenstand. Uiteindelijk haalde hij het met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde op 38 seconden en zo werd het een volledig Belgisch podium in Dübendorf. Een deugddoend succes, want de openingsdag van het WK hadden de Belgen zonder medailles afgesloten.

Voor Nys is het de eerste wereldtitel in zijn nog prille carrière. Vorig jaar greep hij met een vierde stek in het Deense Bogense net naast het podium. Eerder werd hij al drie keer Belgisch kampioen, twee keer bij de nieuwelingen en dit jaar ook bij de junioren. De Vlaams-Brabander werd ook Europees kampioen en heeft zo alle truien in zijn bezit.

bron: Belga