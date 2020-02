Raadkamer Brugge – Ook twee Italianen in de cel voor mensensmokkel met zeilbootje

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 46-jarige Italiaan en een 53-jarige Italiaanse aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ze zouden betrokken geweest zijn bij de aankoop van een zeilboot waarmee men in juni 2019 een groep Albanezen naar het Verenigd Koninkrijk probeerde te smokkelen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De kustwacht kreeg op vrijdagavond 14 juni een oproep over een zeiljacht met motorpech voor de kust van Oostende. Het bootje met negen opvarenden werd door de scheepvaartpolitie teruggeleid naar de haven van Oostende. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het de bedoeling was om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Volgens het parket waren de omstandigheden ronduit levensgevaarlijk. Van veiligheidsvesten, een radar of een deftige radio was aan boord bijvoorbeeld geen sprake.

De 32-jarige Albanese stuurman en een 50-jarige Albanees werden door de onderzoeksrechter aangehouden en zitten nog steeds in de gevangenis. De speurders spitsten zich sindsdien toe op de andere leden van de mensensmokkelorganisatie. Tijdens dat onderzoek van de Scheepvaartpolitie en het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) kwamen twee Italianen als verdachten in beeld. “Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de aankoop van de zeilboot waarmee de mensensmokkel heeft plaatsgevonden”, aldus procureur Frank Demeester.

In het kader van een Europees aanhoudingsbevel werden de verdachten begin oktober in hun thuisland opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Donderdag werden ze onder begeleiding van de FGP overgevlogen naar België. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om hen allebei aan te houden op verdenking van mensensmokkel. De raadkamer in Brugge oordeelt dinsdag of de Italianen al dan niet langer in de cel moeten blijven.

