Meerdere gewonden tijdens rally met historische wagens in provincie Luxemburg

Een deelnemer aan de rally “Legend Boucles Bastogne”, een rally met historische voertuigen in de provincie Luxemburg, is zondagochtend van de baan geraakt tijdens een etappe in de streek van Libin. De wagen raakte eerst een toeschouwer die volgens het parket van Luxemburg de veiligheidsregels niet had nageleefd en op het parcours was gekomen. Het ongeval gebeurde om 09.21 uur, zo meldt de organisatie. Vier mensen hadden verzorging nodig. Twee van hen, de inzittenden van het voertuig, liepen lichte tot zeer lichte verwondingen op. De toeschouwer raakte zwaarder gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

bron: Belga