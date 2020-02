Jupiler Pro League – Anderlecht houdt top zes in vizier met winst tegen Moeskroen

Anderlecht mag nog altijd hopen op deelname aan play-off 1. De recordkampioen won zondagavond op de 24e speeldag in de hoogste voetbalklasse met 1-0 van Moeskroen. De match in het Lotto Park begon met een eerbetoon aan de overleden Robbie Rensenbrink. Om hem te gedenken, droegen alle spelers van paars-wit de naam van de Nederlander op de rug. Het inspireerde de troepen van coach Vercauteren, die opnieuw Chadli miste en youngster Colassin in de spits dropte, om snedig te beginnen. Vlap kreeg meteen een mooie kans en na acht minuten mocht de thuisaanhang een eerste keer juichen na een treffer van Amuzu, maar die werd door ref Van Driessche afgekeurd voor buitenspel.

Na dat veelbelovend begin had Anderlecht wel doorlopend balbezit maar het creëerde weinig gevaar. Vooral in de opbouw liep het vaak mis. Moeskroen stelde daar nog minder tegenover en kon Hendrik Van Crombrugge amper bedreigen.

Na de pauze voerde Anderlecht de druk op maar de Brusselaars bleven in hetzelfde bedje ziek, tot de 70e minuut. Toen brak Antoine Colassin de ban. Randje buitenspel krulde de 18-jarige aanvaller de bal voorbij Butez.

Moeskroen ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker maar Kompany en co hielden vlot stand.

In het klassement wipt Anderlecht over Zulte Waregem naar de achtste plaats met 33 punten, vier minder dan nummer zes KRC Genk. Moeskroen blijft elfde.

De 24e speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met een duel aan de Gaverbeek tussen Zulte Waregem, dat dus opnieuw over Anderlecht kan springen, en Waasland-Beveren.

bron: Belga