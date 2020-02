Coronavirus – Nieuw-Zeeland weigert tijdelijk bezoekers uit China

Ook Nieuw-Zeeland weigert de toegang tot zijn grondgebied aan buitenlandse bezoekers die uit China komen, er geweest of doorgereisd zijn. Dat heeft premier Jacinda Ardern gemeld. Het toegangsverbod wordt maandag van kracht en zal voor zeker veertien dagen ingaan, in de hoop om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Het is extreem belangrijk dat we onze burgers beschermen tegen het virus, maar ook dat we onze rol spelen in de wereldwijde inspanningen om het virus in te dammen”, aldus de premier. Nieuw-Zeelanders mogen vanuit China wel nog terugkeren naar hun land, maar zullen gedurende veertien dagen in quarantaine geplaatst worden.

In Nieuw-Zeeland zijn tot dusver nog geen gevallen van het virus opgedoken. In China zijn volgens de meest recente cijfers 14.000 mensen besmet met het virus en zijn 304 mensen eraan overleden.

bron: Belga