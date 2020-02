Belgen in het buitenland – Trefzekere Lukaku bezorgt Inter volle buit bij Udinese

Romelu Lukaku was zondagavond opnieuw de held van Inter Milaan. Met twee doelpunten loodste de Rode Duivel zijn team op de 22e speeldag in de Serie A voorbij Udinese (0-2). Lukaku opende de score in de 64e minuut. Hij trapte van dichtbij door de benen van Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) de 0-1 tegen de netten. Enkele minuten na zijn treffer kreeg ‘Big Rom’ een reuzenkans op de 0-2 maar hij besloot op doelman Juan Musso. Meteen daarna ging de bal op de stip na een fout op de ingevallen Alexis Sanchez. Lukaku miste niet. Hij dikte zijn totaal zo aan tot zestien competitietreffers. Alleen Laziospits Ciro Immobile (25) en Juventusvedette Cristiano Ronaldo (19) doen beter.

In het klassement wipt Inter (51 punten) opnieuw over Lazio (49 ptn) en wordt weer tweede achter leider Juventus (54 ptn). De Oude Dame won eerder op de dag, dankzij onder meer twee penaltygoals van Ronaldo, met 3-0 van Fiorentina.

bron: Belga