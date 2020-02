Aanslagen Brussel – Federaal parket wil Abdeslam voor assisen

Het federaal parket wil acht verdachten van de aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek voor assisen zien verschijnen. Dat staat in een vordering van het federaal parket die VTM NIEUWS, La Libre Belgique en La Dernière Heure konden inkijken. Het parket wil onder meer Salah Abdeslam (30) voor het hof van assisen zien. Abdeslam zat in de gevangenis tijdens de aanslagen, maar wordt toch beschuldigd van terroristische moord, poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Verder wil het parket ook Oussama Atar voor assisen. Hij wordt beschouwd als de leider van de terreurcel. Mogelijk kwam hij om het leven in Syrië, maar hij is nog niet officieel dood verklaard. De andere zes zijn Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa.

Voor Smail en Ibrahim Farisi eist het parket een verwijzing naar de correctionele rechtbank. Zij zouden een appartement in Etterbeek ter beschikking van de terreurcel hebben gesteld. Ze riskeren daarvoor tot vijf jaar cel.

bron: Belga