Daarom is 2 februari 2020 zo’n uitzonderlijke dag

Het is vandaag voor veel mensen een doodgewone zondag waarbij er lekker op de bank gechilld wordt met net of wordt gekeken naar Club Brugge – Antwerp later vandaag. Officieel is het vandaag een ‘palindroomdag’, en niet zomaar eentje.

Maar wat is een palindroom eigenlijk zullen de minder intelligente mensen onder ons waarschijnlijk denken. Letterlijk betekent het eigenlijk spiegel en in dit geval dus spiegelwoord. Als je namelijk de datum van vandaag spiegelt staat er precies hetzelfde.

Wereldwijd

Deze ‘palindroomdag’ is nog ietsje specialer dan anderen omdat hij dit keer wereldwijd is. In de VS schrijven ze namelijk de maand voor de dag dus als het nu 02–03-2030 was geweest dan was het niet gelukt, want in Amerika was het dan 03-02-2030 geweest. De vorige wereldwijde palindroomdag is 909 jaar geleden op 11-11-11. De volgende ligt dus iets dichterbij over welgeteld 101 jaar op 12-12-2121.

De volgende in ons land is al volgend jaar op 12-02-2021. De volgende wereldwijd zullen slechts een handvol van ons waarschijnlijk meemaken daarna zal het wel heel lang duren namelijk 1010 jaren. 03-03-3030 en daarna nog eens 1010 jaren 04-04-4040.