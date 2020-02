Vermoeden kindermishandeling in sektes Oost-Nederland

De politie vermoedt kindermishandeling in twee sektes in Oost-Nederland. Dat meldt Omroep Gelderland. Met het Openbaar Ministerie wordt overlegd of er mensen aangehouden kunnen worden. Nederland kent volgens deskundigen op dit moment meer dan 80 sektes waarin sprake is van misstanden; een groot deel zit daarvan in Oost-Nederland. Bij een van de twee sektes is de kindermishandeling waarschijnlijk verjaard, maar bij de andere niet. Een betrokkenen politieman wil volgens de regionale omroep niet vertellen op welke wijze de kinderen mishandeld worden. “Dat is te gevaarlijk. Dan lopen we de kans dat een sekte zich herkent in de voorbeelden en dan dus weet dat we de boel in de gaten houden. Dan kan het zijn dat ze onderduiken of vluchten naar het buitenland en dat willen we niet.”

Bij de politieregio Oost-Nederland kwamen meldingen binnen van familie van sekteleden. “Partners en ouders die vertellen dat ze geen contact meer kunnen krijgen met hun geliefde. Sterker nog, die te horen krijgen dat ze slechte ouders zijn geweest en geen contact meer mogen zoeken”, zegt politieagent Peter Withag in een interview.

Bron: Belga