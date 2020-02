Premier League – Manchester United haalt op de valreep Nigeriaanse aanvaller Ighalo

Manchester United heeft zich vrijdagavond een halfuur voor het sluiten van de transfermarkt nog verzekerd van de diensten van de Nigeriaanse aanvaller Odion Ighalo. De dertigjarige international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Chinese Shanghai Shenhua, zo maakte de club zaterdag bekend. Voor Ighalo is het een terugkeer naar de Premier League. Tussen 2014 en 2017 trof hij 39 keer raak in 99 wedstrijden voor Watford. De Mancunians waren in de aanval nog op zoek naar versterking, nadat ze naast Erling Haaland gegrepen hadden. Marcus Rashford is voorin eerste keuze, maar de Engelse international mist door zijn blessuregevoeligheid regelmatig wedstrijden.

Daarnaast strikte United ook doelman Nathan Bishop en drukte het stevig door om Bruno Fernandes bij Sporting Lissabon weg te plukken. Voor de Portugese international zou er 55 miljoen euro betaald zijn, wat de uitgaven in de Premier League op 218 miljoen euro brengt in deze wintermercato.

bron: Belga