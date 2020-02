Op de Brusselse buitenring is de Leonardtunnel zaterdagochtend versperd door een gekantelde vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “De hinder zal nog geruime tijd duren”, luidt het. Daarnaast gebeurde er ook een ongeval met een vrachtwagen op de Brusselse binnenring in Dilbeek. Door dat ongeval is er volgens het verkeerscentrum “moeilijke doorgang op de binnenring”, terwijl op de buitenring de linkerrijstrook is afgesloten.

bron: Belga