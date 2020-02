Kwal. EK futsal 2022 (m) – België stoot na zege tegen Montenegro met perfect rapport door naar laatste voorronde

De Belgische futsallers hebben zaterdag ook hun derde groepswedstrijd van de kwalificaties voor het EK 2022 gewonnen. De Futsal Red Devils klopten in Herentals Montenegro met 5-1. Dankzij de zege stoot België als poulewinnaar door naar de laatste voorronde. De Belgen moesten achtervolgen na een snelle goal van Vuletic (3.). Pas na de koffie kon België terugslaan. Omar Rahou (24.) stelde gelijk en Ibrahim Adnane (25.) zorgde meteen voor de 2-1. De ban was gebroken en de futsal-duivels diepten de kloof uit. Diniz Pinheiro (30. en 37.) en Mohamed Dahbi Reda (32.) zetten de 5-1 eindstand op het bord.

De troepen van bondscoach Karim Bachar openden in Herentals met een 5-2 zege tegen Armenië. Nadien ging ook Schotland vlot met 7-3 voor de bijl. België wint kwalificatiepoule B met het perfecte rapport van negen punten. Armenië (4 ptn) en Montenegro (3 ptn) volgen, voor Schotland (1 ptn).

De negen groepswinnaars plaatsten zich voor de volgende kwalificatieronde. De tweedes en de beste vijf derdes spelen in april barragewedstrijden (heen en terug). In de laatste kwalificatieronde plaatsen de winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups zich voor het hoofdtoernooi. De twee andere tweedes spelen barrages. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.

